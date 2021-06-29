Almanya'dan geldikten 15 gün sonra evinde ölü bulundu

Almanya'dan 15 gün önce Uşak'a gelen 49 yaşındaki gurbetçi, akrabaları tarafından evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 15 gün önce Uşak'a gelen Sadık Demirci'ye (49) akrabaları bir süre ulaşamadı. Merak edip eve gelen akrabalar, kapının üstündeki anahtarla kapıyı açarak eve girdi ve Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından 49 yaşındaki adamın cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ekipler tarafından başladı.