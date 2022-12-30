Anne-Baba Üniversitesi ikinci grup eğitimleri tamamlandı

Sertifika törenine Uşak Vali Yardımcısı Ramazan Kıyak, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürü Dr. Buğra İnal, İskender Pala İl Halk Kütüphanesi Müdürü Serdar Cangaz, Uşak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Dr. Dilek Erol ve Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Taşdere, eğitim veren uzmanlar, kursiyer anne-babalar ve çocukları katıldı.

25 Ekim- 28 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 30 anne-babaya 10 hafta boyunca haftada 3 saat olmak üzere alanında uzmanlar ve akademisyenler tarafından; çocuk gelişimi ve eğitimi, evlilik ve aile hayatı, aile yaşam becerileri, okul ve aile, değerlerin edinilmesinde ailenin rolü, hukuk okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, ailede bilinçli medya kullanımı, aile bütçesi ve kaynak yönetimi, ailede din ve ahlak eğitimi konularında eğitimler verildi.