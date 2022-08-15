Annesine not bırakan özel güvenlikçi her yerde aranıyor

Uşak'ın Banaz ilçesine sabah saatlerine ailesine not bırakıp evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisi her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Aykut Köksal, annesine “Hakkınızı helal edin” diye not bıraktıktan sonra, sabah 06.00 sıralarında evden ayrıldı. Notu görünce oğlunun hayatından endişe eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ailesinin haber vermesi ile Kızılcasöğüt beldesine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, Sarıçam Göledi ve kırsal alanda sarama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekiplerince her yerde aranan güvenlik görevlisine ait henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi.