Antika pazarının ilk müşterisi Başkan Çakın ve ailesi oldu

Uşak Sigorta Pazarında kurulan antika pazarının ilk müşterisi Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, eşi ve çocuğu oldu.
SGK pazar yerinde Uşak Belediyesi, esnaf odaları ve Uşak Antika Severler Derneği işbirliğinde açılan antika pazarı'nda yüzlerce antika eşya görücüye çıktı.
Pazarı gezen ve mezattan alışveriş yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, pazara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, buradan elde edilen gelirlerin, Uşak Aşevi'nin yeniden inşa sürecinde kullanılacağını hatırlattı.