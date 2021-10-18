Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın 2. katında paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı sırada evde bulunan vatandaşlar ise dumandan kendilerini sokağa atarak kurtardılar.

Uşak merkezde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6.Çevre Sokak'ta bulunan 2 katlı bir apartmanın 2.katında katında ikamet eden Emine Orhan'ın (75) evinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden Orhan'ın torunu ev halkına uyarıda bulunarak dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucunda yangın söndürülürken polis ekipleri de kontrol amaçlı ev önündeki caddeyi trafiğe kapattı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla alakalı soruşturma başlatılırken evde bulunan şahısların durumlarının iyi olduğu ve yangından etkilenmedikleri öğrenildi. Ayrıca çıkan yangından dolayı apartman çatısı ve evde maddi hasar meydana geldi.