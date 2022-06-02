Arazi kavgasında baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Uşak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada baba yaralanırken, oğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Uşak'ta Ulubey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden bir süredir karşı karşıya gelen aile, sabah saatlerinde görüşmek üzere arazide buluştu. Aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bir araya gelen husumetli iki aile arasında başlayan sözlü atışmalar bir anda yerini kavgaya bıraktı. Kısa sürede büyüyen ve silahların çekildiği kavgada, Aydın Dişçi silahla vurulurken, babası Hasan Dişçi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Aydın Dişçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Dişçi, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Aydın Dişçi'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.