Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Uşak'ta arkadaş ortamında silahla oynayan çocuk, arkadaşını kafasından vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, Fatih Mahallesi'ne bağlı Birinci Öner Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Altıner (19) evinde arkadaşlarını davet etti. Altıner'in arkadaşı P.A. (17), evdeki av tüfeğiyle oynadığı esnada tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucunda Altıner, başından yaralandı. Evdekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Altıner, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. P.A. ve 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden P.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli şahıslar F.D., A.A. ve B.A. serbest bırakıldı.