Asılsız ihbar ekiplere kaza ve kazazede arattı

Uşak'ta yapılan asılsız kaza ihbarı 112 Acil servis görevlileri ve polisi kısa süreli alarma geçirirken, ihbarda belirtilen yere giden ekipler dakikalarca kaza ve yaralı aradı.

Olay, Uşak kent merkezinde meydana geldi. 112 Acil çağrı merkezini arayan bir kişi, Güvercinlik Park civarında trafik kazası ve çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunarak telefonu kapattı. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ve polis belirtilen adrese gitti. Ancak bölgede kaza göremeyen ekipler bu defa çevreye dağılarak dakikalarca kaza ve yaralı aradı. Ekipler yaklaşık 15 dakika sonra ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Asılsız ihbarı kimin ve niçin yaptığı ise şu anda belirsizliğini koruyor.