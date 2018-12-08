Asırlık sanat mirasları Uşak Belediyesine emanet

Uşak'lı mahalli sanatçı ve 8 tane Uşak türküsünün kaynak kişisi ‘'İbilak Mehmet'' lakaplı Mehmet Cağfer'in 98 yıllık bağlaması ve kemanı Mehmet Cağfer'in torunu Yahya Cağfer tarafından Uşak Belediyesine hediye edildi. Asırlık miraslar Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesinde sergilenecek.

1902-1977 yılları arasında yaşayan Uşak'ın mahalli sanatçılarından ‘'İbilak Mehmet'' lakaplı Mehmet Cağfer'in sanat hayatı boyunca kullandığı asırlık enstrümanları torunu Yahya Cağfer tarafından Uşak Belediyesine hediye edildi.

Uşak Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerinden Yavuz Turgut'un yürüttüğü 3 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan asırlık miras bağlama ve keman, Uşak Belediyesi Sanat Akademisinde de bir dersliğe adı verilen İbilak Mehmet dersliğinde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Uşak Belediyesine teslim edildi. Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik, Sanat Akademisi eğitmeni Yavuz Turgut da bulunduğu derslikte, asırlık mirasları, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan adına, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Görgülü kabul etti.

Yavuz Turgut'un yürüttüğü bu çalışma, Ocak ayı içerisinde yapılacak olan şefliğini de yine Yavuz Turgut'un üstleneceği bir konser ile taçlandırılacak.

İbilak Mehmet lakaplı Mehmet Cağfer'in 98 yıllık bağlaması ve kemanı Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesinde ziyaret edilebilecek.