İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Uşak'ta anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’nci yıl dönümünde Uşak’ta düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde Uşak'ta düzenlenen törenle anıldı.


15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 08.55'de Atatürk Anıtı'na Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle başladı. Atatürk Anıtı önündeki törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 81'nci yılında saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Uşaklılar 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.