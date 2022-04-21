Atık jiletler artık zarar veremeyecek

Uşak Belediyesi, Uşak Kuaförler ve Berberler Odası ile Uşak Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle, erkek kuaförlerinden çıkan atıklar, doğaya zarar veremeyecek ve sessiz dostlarımızın canını yakmayacak.

Erkek kuaförlerinin sıklıkla kullandığı ustura, jilet gibi malzemelerin sokaklarda yer alan çöp konteynırlarına atılması, geri dönüştürülebilecek malzemelerin israfına ve çöpte yiyecek arayan kedi, köpek gibi canlıların yaralanarak zarar görmesine sebep oluyordu. Bu amaç ve ana fikirle yola çıkan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, atık jilet kutusu projesiyle geri dönüşüm oranını artırarak önemli bir farkındalığa imza atmayı hedefliyor. Çöpe atılması gereken jiletleri bu kutu içerisinde biriktiren berberler, kutu dolduğunda Alo 153 hattını arayarak jiletlerin geri dönüştürülmek üzere dükkanından alınmasını talep edebilecek.

Berber esnafı projeden memnun

Dağıtımına şehir merkezindeki berberlerle başlanan atık jilet kutusunu teslim alan işletme sahipleri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 10 yıldır berber dükkanı işlettiğini belirten Rüştü Naz, “Bence gayet mantıklı bir proje olmuş. Odamız, belediyemiz ve bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkürler” diye konuştu.

“Küçük bir jilet deyip geçmemek lazım”

Atık jiletlerin sokak hayvanlarına zarar veren ve geri dönüştürülerek çevreye daha az zarar vereceğini anlatan Kuaför İşletmecisi Metin Özel, “Atık jiletler sadece sokak hayvanlarına değil, yerlere atıldığında maalesef çocuklarımıza da zarar veriyor. Ayrıca da küçük bir jilet deyip geçmemek lazım, binlerce kuaför var. Her birinden elde edilecek atık jiletlerin, geri dönüşüme büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ben bu anlamlı projede emeği geçen herkese; belediyemize ve Odamızın Başkanı Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığı ve çevre temizliği odaklı bir proje

Uşak Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Yusuf Afşar da projenin hayvan sağlığı ve çevre temizliği odaklı olduğunu anlatarak, “Projeye katkı sağlayan tüm herkese, başta belediyemize ve üniversitemizin kıymetli öğrencilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atık jilet kutusu dağıtımının devam edeceğinin altını çizerek, kendilerini ve bu projeyi güler yüzle karşılayan berber esnafına teşekkür etti.