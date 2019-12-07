İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atlı Cirit Şampiyonası'nda Uşaklı takımlardan büyük başarı

Ankara’da düzenlenen Atlı Cirit 1.

Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası'nda ilk kez Uşak'tan iki takım finale çıkmayı başardı.


Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ankara Türkiye Jokey Kulübü 75.Yıl Hipodromu'nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası'nda ilk kez Uşak'tan iki takım, Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ve Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü finallere çıkmayı başardı.


Öte yandan Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübünün ise 3'üncülük maçı oynayacağı bildirildi.


Finallere çıkmayı başaran galipler 8 Aralık'ta şampiyonluk için mağluplar ise üçüncülük için sahaya çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.