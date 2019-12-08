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Atlı ciritte Uşaklı takım şampiyon oldu

Ankara’da düzenlenen Atlı Cirit Şampiyonası’nda ilk kez Uşak’tan finale kalan iki takımdan biri olan Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit Şampiyonası'nda ilk kez Uşak'tan finale kalan iki takımdan biri olan Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyon oldu.


Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ankara Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası'nda ilk kez Uşak'tan iki takım finale kalmayı başardı. Bugünkü karşılaşmada Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü 1'inci olurken, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü 2'nci oldu. 3'üncülüğe imza atan Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü olurken, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ise 4'üncü oldu.

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