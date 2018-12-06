Babadan çocuklara karma resim sergisi açıldı

‘Babadan çocuklara karma resim sergisi” adıyla açılan sergi 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışı Uşak Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uşak Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık, il müdürleri ve ressamların katılımıyla yapıldı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Demirbaş Uşak'ta yeni göreve başladığını hatırlatarak “İnşallah bizler bundan sonra başka Sayın Valimiz Funda Kocabıyık olmak üzere sizlere valilik adına elimizden gelen desteği vermeye, yanınızda olmaya çalışacağız. Beraber güzel işler yapmaya bu alanda Uşak'ı bir adım ileriye taşımaya çalışacağız. İnşallah bu resim sergisi gençlere güzel örnek olur. Emeği geçen tüm hocalarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” dedi

"Kendini geliştirmenin yolu ve yöntemi kültür sanattan geçer"

Etkinliğin açılışı konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uşak Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık konuşmasında şunları söyledi:

"Bir kentin kültür sanat yapısının oluşumunda resim sanatının da büyük rolü vardır. Çağa ve medeniyete ayak uydurmanın, kendini geliştirmenin yolu ve yöntemi kültür sanattan geçer. Bir toplumda kültür ve sanat insanları geliştirmeye teşvik ettiği gibi toplumsal olayları yorumlamada farklı bir bakış açısı sağlamakta değişime ve gelişime açık bir toplum oluşturduğunun farkında olmak gerektiğini düşünüyorum. Binlerce yıl süren gelişmeler sonucunda insan aklının, emeğinin, duygularının bilim ve teknolojinin desteğiyle ortaya çıkan birikimidir. Uygarlık insanoğlunun yaşamını hem kolaylaştırır hem geliştirir. Bu konularda özellikle kültür ve sanat alanlarında belediyelerimiz ve üniversitelerimiz başta olmak üzere bu alandaki yetkileri ve mali olanakları sınırlı da olsa Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız kültür sanat hizmetlerinin yerine getirilmesinde yegane mekanizmalar olduğunu düşünenlerdenim. Bir kentteki kültür ve sanat faaliyetlerine halkın katılımının sağlanması önem arz etmektedir. Yerel yönetimler ve üniversiteler bu konuda birinci derecede etkili olacak kuruluşlardır. Sanat ve kültürde bir yere varamamış hiçbir kent hiçbir ülke sanayide, ekonomide ve teknolojide gelişemez. Onun içindir ki büyük şair Yahya Kemal ‘Bir resmimiz ve bir neslimiz olsaydı, başka bir millet olurduk' demiştir. Sanatı sanat için değil sanatı toplum için yapanların tarihte her zaman kazandıkları görülür.”

Sergide Baba Ziya Gülenç oğlu Fatih Çağlar Güvenç ve kızı Pınar Gonca Güvenç'in yaptığı eserler yer alıyor.