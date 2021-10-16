Bakan Karaismailoğlu: “2022 yılında millî elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız”

Ankara-İzmir Demiryolu Projesi'nin Eşme-Salihli kesimindeki T01 Tüneli TMB Işık Görme Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu katılımıyla gerçekleşti. Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, 2003 yılına kadar el değmeyen demir yollarının tamamını yenilediklerini belirtti.

Düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Demir Yolları yetkilileri ve çalışanları katıldı. Işık görme programında konuşan Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin arasında demiryollarının ayrı bir önemi olduğunu belirtti. Anadolu'da ilk demir yolu inşaatının 1856 yılında İzmir - Aydın hattı olduğunu da hatırlatan Karaismailoğlu, AK Parti iktidarına kadar uzun süredir millet için konforlu ulaşım sunmayı isteyen bir iktidar olmadığını belirtti. Yarım asırlık hayaller arasındaki yüksek hızlı tren hatlarının bir bir inşa ettiklerini ve yenileri için de hizmete almak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini de aktaran Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul - Eskişehir - Ankara - Konya arasında hizmet veren hızlı tren hatlarını milletimizin hizmetine sunduk. 2003 yılından bugüne, AK Parti hükümetleri döneminde 212 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığımız demiryollarımızda yerli ve millî kabiliyetleri geliştiriyor, yüksek hızlı tren setleri imalatlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Millî Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık” dedi.

“2022 yılında millî elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız”

2022 senesinde milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanacağı müjdesini de veren Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren hatlarındaki hedeflerinin de 8.3 milyon olan yıllık yolcu kullanımının 17 milyon kişiye çıkartmak olduğunu söyledi. Adil Karaismailoğlu, “Saatte 225 kilometre hıza sahip Millî Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geleceğiz. Ülkemizdeki demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız. Yüksek Hızlı Tren hatları için hedefimiz 8,3 milyon olan yıllık yolcu kullanım sayısını 17 milyona ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise hızla gelişen dünyaya ayak uydurmak ve dünya ile bütünleşebilmek için ulaşım ağlarının teknoloji gerekleriyle güçlendirmeli ve desteklenmesi gerektiğini aktan Vali Kocabıyık, günümüz yaşam biçiminin en önemli ayaklarından birinin de ulaşım olduğunu söyledi. Kocabıyık, “Ülkemizdeki ulaşım altyapısına yapılan büyük yatırımlar hem ekonomik hem de stratejik açıdan oldukça önemlidir. Yolculuklarımızı daha hızlı, konforlu ve güvenli hâle getiren projeler adım adım hayata geçirilirken hem şehirlerimizi birbirine hem de ülkemizi dünyaya bağlayan projeler hepimizi heyecanlandırmaktadır. Ülkemizin ulaşım altyapısını geleceğin dünyasıyla birleştiren çalışmaların her aşamasında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için atılan adımlar geleceğin Türkiye'sinin de temellerini oluşturmaktadır. Yapımı devam eden İzmir-Manisa-Uşak-Afyonkarahisar-Ankara Hızlı Tren Projesi tamamlandığında bu güzergâhtaki yolculuklar daha hızlı ve konforlu hâle gelecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve ülkemizin geleceğinin inşası adına yürütülen bütün projelerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor; tamamlanan bölümlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Protokol üyelerinin ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet butona basarak tünelde ışık görme törenini başlatarak tünelin açılışını yakından takip etti.