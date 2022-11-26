Bakan Kurum'dan memurlara yönelik saldırıya kınama

Uşak'ta görev sırasında saldırıya uğrayan görevliler için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, görevi başındaki çalışanlara yönelik saldırıyı kınadığını, konunun da takipçisi olacaklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 16.00 - 17.00 aralığında, Uşak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş iki memur denetlemeler için Uşak Tekstil OSB'ye giderek bir tekstil fabrikasına girdi. Denetim sırasında henüz bilinmeyen sebepten sinirlenen fabrika ortaklarından birisi denetleme ekibine saldırdı. Saldırı sonucu bir memur başından yaralandı. O sırada fabrikada çalışan işçiler araya girerek tarafları ayırdı. Şehre gelen denetleme ekibinin zanlılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, uğradığı saldırı sonucu başından yaralanan memurun rapor aldığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum ise saldırıyı kınadığını, konunun ise takipçisi olacaklarını söyledi. Bakan Kurum yapmış olduğu yazılı açıklamada, “Uşak'ta bir sanayi tesisinin işletme yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı denetim ekiplerine saldırı girişiminde bulundu. Bakan Kurum, denetim yapan ekiplerin maruz kaldığı saldırıya ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, “Uşak'ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerimiz, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Görevi başındaki arkadaşlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.