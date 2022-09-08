İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.


Düzenlediği programlar dahilinde Uşağa gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti. Vali Ergün'e yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yardımcısı Duran sonrasında Valilik Şeref Defterini İmzaladı. Duran, ziyaretlerini Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile sürdürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.