Balkan Çakın; "Uşak, Ege Bölgesi'nin en kurak ili görünüyor"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Uşak'ın içme suyunun temin edildiği Çokaran Mağarası ve Küçükler Barajı havzalarının koruma alanı ilan edileceğini ve Uşak'ın Ege Bölgesi'nin en kurak ili olduğunu açıkladı.

Uşak Belediyesi Şubat ayı toplantısında, su konusunda yetki isteyen Başkan Çakın, “Son meteorolojik verilere göre; Ege Bölgesinde en az yağış alan ve en kurak il Uşak görünüyor. Uşak Belediyesi olarak çeşitli tedbirler ve su kaynaklarımızı çeşitlendirmek için çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Şehrimize tek içme suyu sağlayan Küçükler Barajının suyunu artırmak için DSİ ile birlikte çalışmalarımız sürüyor.

Daha önce Darı Deresi suyunun Küçükler Barajını ulaştırılması için DSİ ihale yaptı. Çalışmaların başlaması için hava şartlarının düzelmesi bekleniyor. Murat Dağı'nın daha yukarı kesimlerinde bulunan Baybulan Deresinin sularının da baraja aktarılmasını sağlamak ve gerekli görüşmeler yapmak için sizden yetki istiyorum” dedi.

“Madencilerin suyu kirletme ihtimali kökten çözülecek”

Murat Dağı'nda bulunan ve Uşak'ın tek içme suyu kaynakları olan Çokaran Mağarası ve Küçükler Barajı civarında maden çıkartılmasına karşı olduğunu belirten Çakın, Uşak'ın içme suyunun kirlenmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Çakın, “Alandaki madencilik çalışmalarının kısıtlanabilmesi ya da tamamen engellenebilmesi için Çokaran ve civarındaki su havzasının genişleterek koruma alanı ilan edilmesi konusunda yapmış olduğumuz girişimlerde mesafe almış durumdayız. Yakın zamanda bu konuda bir açıklama yapabiliriz. Çokaran ve çevresindeki su havzasını koruma alanı ilan ettirdiğimizde madencilerin bu bölgede oluşturacağı sıkıntıları kökünden çözmüş olacağız.

Suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu konuda okullarda çocuklarımızı eğitiyoruz. İlerleyen yıllarda bu eğitimin faydalarını göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kuraklığa karşı en gerçekçi çözüm; su tasarrufu”

Çakın, “Belediye olarak bir diğer su kaynağımız kuyulardır. 2019 yerel seçimlerinden sonra belediyeye geldiğimizde 31 su kuyumuz vardı. Muhtemel kuraklık dönemine tedbir olarak 2019 yılından bu yana 47 kuyu kazdık. Şua anda 78 kuyumuz var. Bu kuyulardan 20 adedi aktif değil.

Önümüzdeki yıllarda muhtemel kuraklık tehlikesi ve su kesintilerine karşı şu an 8 adet kuyu için ihale açtık. Bir de DSİ 'nin elinde bulunan uyku halindeki 4 kuyuyu alma girişimlerimiz devam ediyor. Hemşerilerimizi susuz bırakmamak için belediyemiz çalışmaktadır” şeklinde meclis üyelerini bilgilendirdi.