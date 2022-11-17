Baltalı ve Sorkun Göletleri Uşak'ın su sorununu çözecek

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı'nda Uşak'ın içme suyunun neredeyse tamamının karşılandığı Murat Dağı'nda madenciliğin suyu kirletmesine izin vermeyeceklerini belirterek alternatif kaynaklar için de izin istedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında konuştu. Öncelikle Uşak'ta içme su kaynağının neredeyse tamamını karşılayan Murat Dağı hakkında konuşan Başkan Çakın, burada yapılan maden işçiliğinin içme suyunu kirletmesine izin vermeyeceklerini ve bu konuda bir taraf olduklarını belirtti. Havaların çok kurak gittiğini ve Uşak'ın su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Küçükler Barajı'nda hiç su bulunmadığını da sözlerine ekleyen Çakın, “Uşak şehrimizin öncelikli olarak çözülmesi gereken bir içme suyu sorunu var. Biz Küçüklerde su kalmadığı için bu sorunu kuyular kazarak şimdilik çözdük. Ancak, kuyu kazmak kesin çözüm değil. Açtığını kuyu diğer bir kuyunun suyunun tükenmesine veya çökmesine neden olabiliyor. Uşak'a su temini konusunda Küçükler Barajının su kapasitesini artırmak öncelikli amacımızdır. DSİ ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak Darı Dersi ve Murat dersi sularını Küçükler Barajına akıtmak için ihaleler düzenliyoruz. Ancak, buradan ne kadar su gelir? Bu derelerden ne kadar su geleceği konusunda bir garanti yok. Onun için Baltalı Göleti ve Sorkun Barajındaki suları aratarak şehrimize alternatif içme suları verebilmek için sizlerden yetki istiyorum” dedi.

Başkan Çakın, belediye meclis üyelerinden baltalı ve Sorkun göletlerinden su temini konusunda yetkiyi oy birliği ile aldı.