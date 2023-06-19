İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Banyoda eşi tarafından hareketsiz bulunan şahıs kurtarılamadı

Uşak’ın Banaz ilçesinde işten gelen eşi tarafından banyoda hareketsiz şekilde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde işten gelen eşi tarafından banyoda hareketsiz şekilde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işten geldikten sonra banyoya giren Hüseyin Özen (41) belli bir süre banyodan çıkmadı. Kontrol amaçlı banyoya giren eşi Hüseyin Özen'i yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar sonrasında hastaneye kaldırılan Özen, buradaki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.