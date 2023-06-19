Banyoda eşi tarafından hareketsiz bulunan şahıs kurtarılamadı

Uşak'ın Banaz ilçesinde işten gelen eşi tarafından banyoda hareketsiz şekilde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işten geldikten sonra banyoya giren Hüseyin Özen (41) belli bir süre banyodan çıkmadı. Kontrol amaçlı banyoya giren eşi Hüseyin Özen'i yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar sonrasında hastaneye kaldırılan Özen, buradaki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.