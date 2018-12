Başkan Cahan'a Musiki Derneği'nden ödül

Neva Musiki Derneği'nin düzenlediği ‘Mazi Kalbimde Yaradır' konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanata ve sanatçıya verdiği değerden ötürü Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan takdim edilen plaketle ödüllendirildi.

Sanata ve sanatçıya verdiği önemle her zaman takdir toplayan Uşak Belediye Başkanı Avukat Nurullah Cahan, Neva Musiki Derneği'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde Murat Şahintürk'ün şefliğinde gerçekleştirilen ‘Mazi Kalbimde Yaradır' konserine katıldı. Konser, musiki şöleni yaşayan dinleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Uşak halkının büyük ilgi gösterdiği konsere Başkan Cahan'ın yanı sıra Türk Musikisi Federasyonu Başkanı Tahsin Aydoğdu, federasyonun yönetim kurulu üyeleri ve tüm sanatseverler katıldı. İlgiyle takip edilen konserin amacı, gün yüzüne çıkmamış eserlerle dinleyicileri buluşturmak ve genç nesilleri musikiyi sevdirmek olarak tanımlanırken, çalınan eserlere tango dans sanatçıları ve zeybek oyunu oynayan minik genç eşlik etti. Konser sonunda Türk Musikisi Federasyonu Başkanı ve kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu'da kısa bir kanun dinletisi sundu.

Neva Musiki Derneği Başkanı Uğur Yıldırım, Her yıl daha da büyüyerek ve güzelleşerek çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, bu çalışmalarında kendilerine maddi manevi desteklerini asla esirgemeyen, her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Başkan Cahan'a şükranlarını sundu. Musiki şöleninin gerçekleştirildiği gecenin önemine ve güzelliğine dikkat çeken Başkan Cahan, konsere katılım sağlayan Uşaklı sanatseverlere, gecede emeği geçen dernek başkanı Uğur Yıldırım'a Neva Musiki Derneği Şefi Murat Şahintürk'e, saz üstadlarına ve birbirinden değerli solistlere teşekkür etti. Uşak'ta değerli cevherler olduğundan bahseden Başkan Cahan “Uşak Aşıklar Diyarı, birbirinden değerli yetenekli cevherlerimiz var. Burada bulunan her bir solistimiz gerçekten muhteşem bir sunum yaptılar ve bizleri mest ettiler. Uşak'a yakışan bir gece yaşadık. Bu gibi organizasyonlarda buluşma temennisiyle herkesi saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine son verirken Başkan Cahan'a sanatsever çalışmalarından dolayı dernek başkanı Uğur Yıldırım tarafından plaket takdim edildi.