Başkan Cahan'dan Uşaklı esnaflara 'Esnaf Sarayı' müjdesi

Başkan Cahan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen istişare toplantısının konuğu oldu. Davet üzerine programa katılan Cahan'a, esnaf dostu bir belediyecilik ortaya koyduğu için teşekkür edildi. Başkan Cahan ise Esnaf Sarayı müjdesini yineledi. Birliğe bağlı oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının onur konuğu Uşak'ın değişiminin baş mimarı Belediye Başkanı Nurullah Cahan oldu. Odaların Uşak'ın geleceğine yönelik ortaya koyacağı katkıların ve esnafların sıkıntılarının ele alındığı toplantıda Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın esnaf dostu kimliğine vurgu yaptı.

Başkan Cahan'ın tüm odalarla daima iç içe bir duruş sergilediğini ve bunun en canlı şahidininse bizzat esnafların olduğunu dile getiren Savaş, “Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'ın bir dönem daha belediye başkanı olması gerektiğine inanıyorduk. Esnafa yakın duruşundan, esnafın sorunlarıyla yakından ve birebir ilgilenişinden dolayı bu özlemi çekeceğimiz kanaatindeyim. Ben başkanımızı övmeye hiç gerek duymuyorum. Çünkü kendisinin pratiklerinden, bize olan yaklaşımlarından, ne kadar haşır neşir olduğuna yakından şahit olduk. Bundan sonra da Nurullah Başkanımız daima bizlerin başkanıdır, her zaman yanındayız ve daima bizlerle olacağına hiç şüphemiz yok.” dedi.

Başıkan Cahan, yaklaşık 5 yılın geride bırakıldığına işaret etti. Uşak'ın her mahallesinde bir eser bırakıldığına değinen Başkan Cahan, "Atalarımızın dediği gibi, insan ölür kalır eseri; merkep ölür kalır semeri. Uşak'ta çivi çakmadığımız, birlikte hizmet götürmediğimiz bir mahallemiz kalmadı. En önemli birlikteliği de esnaflarımızla, oda başkanlarımızla, sizlerle sağladık. Güzel bir dostluk ve yol yürüyüşü ortaya koyduk. Bir siyasinin ömründe görebileceği her şeyi biz gördük. 3 tane genel seçim, bir tane referandum, bir tane darbe girişimi ve şuan da yerel seçim çalışmaları yürütülüyor. Bunların her birinde birlik ve beraberliğimiz, güçlü bir duruşumuz oldu. Uşak'ımızın güzelliğine birliğimizle güzellik kattık” dedi.

Uşak'ın gelişmesi adına gereken her şeyi yaptıklarını belirten Başkan Cahan, "Uşak bizim şehrimiz. Burada doğduk, burada büyüdük ve İnşallah burada da yaşamaya devam edeceğiz. Uşak'ın gelişmesi adına bu güne kadar bize ne görev düştüyse yaptık, bundan sonra da İnşallah her türlü görevi yapmaya varız. Hizmet neredeyse biz bugüne kadar orada olduk, bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha önce Esnaf Sarayı için söz verildiğini anımsatan esnaf dostu Başkan Cahan, yer çalışmalarının belli bir mesafeye getirildiğini paylaşarak, “Şimdiyse yol haritasına ve şekline karar vereceğiz. Bu konuyla ilgili de esnaf odası yönetimimiz ile belediyemiz arasında istişarelerimiz sürüyor. Bir eserimiz olarak da Esnaf Sarayı kalsın istiyoruz.” diye konuştu.