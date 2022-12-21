Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Çarşı Uşak Projesi çerçevesinde geçici süreliğine Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan belediye binalarının yan kısmına taşınan Çarşamba Pazarı esnafıyla buluştu. Önemli mesajlar veren Başkan Çakın, Çarşı Uşak bölgesindeki esnaflara çağrıda bulundu.

Yayalaştırılan Sokaklar Projesi'ni hayata geçiren, İsmetpaşa Caddesi'nde cephe yenileme çalışmalarını tamamlayan ve ikinci etap olarak alt yapı ve zemine yönelik adımlar atan Uşak Belediyesi kent merkezine yeni bir kimlik kazandırıyor. Uşak Belediyesi'nin taşınması sonrası boş kalan eski belediye binasının da bölgenin dokusuna uygun olarak yenilenmesi için kollarını sıvayan Uşak Belediyesi, burayı içerisinde esnaf odalarının da bulunduğu bir ticaret merkezi olarak hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yaşamın sürdüğü alanlarda zor projeleri hayata geçirerek kent merkezinde bulunan eskimiş ve yıpranmış görüntüyü ortadan kaldıran Uşak Belediyesi, Çarşı Uşak Projesi için de süreci hızlandırdı. Meydanların, fuar alanlarının ve yer altı otoparkının da bulunacağı Çarşı Uşak, bölgenin çehresini değiştirecek.

Çarşı Uşak Projesi tamamlanana kadar geçici olarak taşınan Çarşamba Pazarı'nı yerinde ziyaret eden Başkan Çakın, pazar yerinin herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden iki hafta içerisinde taşındığına işaret etti. Başkan Çakın, “Burada da yoğun bir şekilde alışveriş devam ediyor. Şehrimiz için son derece kıymetli olan Çarşı Uşak Projemizin biran evvel hayata geçirilmesini, pazarcılarımızın da en kısa sürede bölgeye yeni yapacağımız modern kapalı pazar yerine dönmesini planlıyor, arzu ediyoruz.” dedi.

Yeni pazar yerinde eksikliklerin en kısa sürede tamamlanacağını da paylaşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Çarşamba Pazarı'nın eski bir pazaryeri olduğunu ve Çarşı Uşak tamamlandığında pazarın eski yerinde hizmet vermesini istediklerini ekledi.

İmzalar hızla toplanıyor

Bölgeye değer katacak ve karmaşayı ortadan kaldıracak projede imzaların hızla toplandığına işaret eden Başkan Çakın, “Bölgedeki tüm hak sahiplerimizin hızlı bir şekilde belediyemize gelerek protokollerimizi imzalamaya; şehrimize ve hak sahiplerinin mülklerine değer katacak, sorunları çözülecek bu yeni projede de yer almaya davet ediyorum. Bu projede bizlere desteklerini ve güvenlerini göstererek imza atmaya gelen mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Bu sayı hızla artmakta. En kısa zaman içerisinde esnaflarımızın tamamıyla bu görüşmeleri tamamlayıp projeyi başlatacağız.” diye konuştu.

Başkan Çakın'dan kira yardımında fırsatı kaçırmamak için hak sahiplerine çağrı

Başkan Mehmet Çakın'dan, Çarşı Uşak Projesi dahilinde mülk sahiplerine 18 ay süreyle verilecek olan kira yardımları için de önemli bir açıklama da geldi. Çakın, “Ocak ayı sonuna kadar imzalarını tamamlayan mülk sahiplerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 6 ay süreyle daha fazla kira yardımı yapılacak. O yüzden mülk sahiplerimizin bir an önce gelerek gerekli görüşmeleri yapmasını, imzalarını atmasını ve 6 ay boyunca daha fazla olacak bu kira yardımından faydalanma fırsatını kaçırmamasını arzu ediyorum.” dedi.

İmzaların toplanmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirileceğini aktaran Çakın, süreç için zamanın önemli olduğuna değindi.