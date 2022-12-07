Başkan Çakın, 'Ekslibris' yarışması kazananlarına ödüllerini verdi

yılında Uşak'ın tarihi ve kültürel izlerini anlatan ve 135 yarışmacının katıldığı Ekslibris yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi.

Düşman işgalinden kurtuluşun yılında Uşak'ın tarihi ve kültürel yönlerini anlatan ekslibris yarışması ve sergisi Başkan Çakın'ın katılımıyla açıldı. Toplamda 23 ülkeden 135 yarışmacının 500 eserle katıldığı sergi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlendi. Yaklaşık 10 gün sürecek olan sergide dereceye giren yarışmacılar da ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan aldı.

Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, serginin 10 gün süreceğini ve sanat severlerin sanata doyacaklarını belirtti. Başkan Çakın, “Bu sergide de dünyanın değişik ülkelerinden sanatçıların eserleri yer alıyor. Uşak Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ekslibris yarışmasına dünyanın değişik 23 ülkesinden sanatçının katılması bizi sevindirdi ve heyecanlandırdı. Bu yarışmada bize yardımcı olan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğretim üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Uşak, her zaman güzel sanatların çok daha fazlasını hak ediyor. Bunun içinde daha güzel ve daha büyük bir sanat galerisini hak ediyor. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız olumlu bir şekilde tamamlanacaktır” dedi.

Başkan Çakın'ın konuşmasının ardından sergide yer alan eserler gezildi.