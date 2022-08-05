Başkan Çakın, Gurbetçi Festival'de vatandaşlarla Ankara havası oynadı

Uşak'ta bu sene ilki düzenlenen Gurbetçi Festival'de sahne alan Uşak Kent Orkestrası söylediği şarkılarla vatandaşları eğlendirdi. Ayrıca Belediye Başkanı Mehmet Çakın da orkestranın söylediği Ankara Oyun Havalarında vatandaşlarla oynadı.

Uşak Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gurbetçi Festival'de Uşak Kent Orkestrası sahne aldı. Konsere katılan yüzlerce vatandaş orkestranın söylediği şarkılara eşlik etti. Büyük ilgi gören konserde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Orkestranın söylediği Ankara Oyun Havalarında vatandaşlar sahne önünde oynarken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da vatandaşlara eşlik etti.

Bu samimi anların ardından sahneye çıkan Başkan Mehmet Çakın, bu sene ilki gerçekleştirilen Gurbetçi Festival'in Uşak için hayırlı olmasını diledi. Başkan Çakın, “Umarım 4 gün boyunca sürecek olan festivalimizde hepiniz keyifli anlar, hatıralar biriktirerek tekrar gurbete dönersiniz. Bizler her zaman hem Uşak'ta yaşayan hemşerilerimize hem de gurbetçilerimize hizmet etmeyi Uşak Belediyesi olarak kendimize görev bildik. Bu çerçevede birbirinden renkli etkinliklerle, konserlerle 4 gün boyunca burada olacağız” dedi.

Başkan Çakın, açıklamalarının ardından “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratlarıyla sahneden ayrıldı.