Başkan Çakın: “Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle yepyeni bir Uşak doğuyor”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 2019 yılından bu yana, ele aldıkları yarım kalmış ve yeni tasarlanan projelerle Uşak'ın büyük bir cazibe merkezi olacağının altını çizdi.

Geçen 4 yılda hayata geçen projelerle Uşak'ın birçok yeşil alan ve yaşam merkezi kazandığına dikkat çeken Çakın, özellikle ayakkabıcılar çarşısı, eski garaj ve Çarşamba Pazarı'nı kapsayan “2. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı” için Uşak kamuoyundan destek istedi.

“Kentimize değer katacak yaşam alanları ve cazibe merkezleri oluşuyor”

İşte Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın ağzından başkanlık koltuğunda geçen 4 yılın bilançosu:

“Şehrin güzelleşmesi, değişmesi adına şehrin dört bir yanında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Öncelikle Yeşil Karaağaç'taki yaklaşık 4 bin metrekare ormandan tahsisli alan, Bölme de 30 bin metrekare cirit antrenman sahasının da olduğu piknik alanı. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan 11 bin metrekarelik yeni 100. Yıl Yaşam alanı, vatandaşlarımızın tenis oynayabileceği, nefes alabilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir hizmet alanı oldu. Ayrıca Dikilitaş Mahallemizde ve Kalfa Koruluğunda 127 bin metrekare alanda devam eden park ve yaşam alanı çalışmaları tamamlandığında kentimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı artacak ve yeni yaşam alanları kazandırmış olacağız. Bunun dışında Muharremşah mahallesinde çok amaçlı salonlar, Karaağaç Mahallesinde pazaryeri, Şekerevlerinde başlamış olduğumuz pazaryeri üstünü kapatma işlemi, Burada ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde eğitim yaşam merkezi inşaatları, Esentepe, Şekerevleri ve Öğretmen evi karşısındaki yapımı devam eden eğitim ve sağlık merkezleri, kısacası şehrimizin dört bir yanında devam eden çalışmalarımız var. Kentimize değer katacak ciddi proje çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Uşak'ın eskimiş merkezleri cazibe merkezi haline dönüşüyor ve değeri artıyor”

Hayata geçen projelerin kente değer kattığına değinen Başkan Çakın, “Kentin kadim merkezinde bulunan ve cazibesini yitiren bölgelerde de sağlıklı yerleşim alanları oluşturma projelerimiz devam ediyor. Bu projelerin başında maliye arakasında bulunan Acun Sokak ve çevresini gösterebilirim. Bu bölgede sağlamlaştırma çalışmasını özellikle üniversite öğrencilerinin olmadığı zamanda bölge esnafı ile istişareler yaparak hayata geçirdik. Yine İsmetpaşa Caddesi esnafı ile mutabakata vararak cephe yenileme çalışmaları yaptık. Tabela kirliğinden kurtardık. Esnafımıza anlayışından ötürü çok teşekkür ediyorum. Merkezde ikinci etap yenileme çalışmasına da vatandaşlarımızdan çok şikâyet aldığımız, İsmetpaşa Caddesinin yenileme çalışmalarına da başladık. Vatandaşı çok rahatsız eden kırık ve oynak taşları söküyoruz. Buradan şunu da ilk kez açıklıyorum. Çakoloz Sokağı da bu yenileme çalışmalarına dâhil ettik. 15 Temmuz Şehitleri Meydanını da yenileyerek kent merkezi 2. etap yenileme çalışmalarını tamamlamış olacağız. İsmetpaşa Caddesine bir bisiklet yolu yapmak, esnafımızın masa atacağı alanları genişletmek ve caddede yeşil alan miktarını da artırmak istiyoruz” diye konuştu.

"Kamuoyundan destek istiyoruz"

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler veren Çakın, şöyle konuştu:

“Bölgede 20 yıldır hiçbir imar uygulaması yapılamıyordu. Biz hak sahiplerinin bir metrekare bile zarar uğramamasını gözeterek, hatta daha fazla yer sahibi olmalarını sağlayacak projelerimizi kendilerine detaylıca anlattık. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Çok olumlu tepkiler aldık. Tek endişemiz; bu projeyi hayata geçirmek için bir daha elverişli ortam bulamayabiliriz. Biz bu projemizi belediyenin yaptığı bir proje olarak görmüyoruz. Uşak'ın tamamen sahiplenmesi gereken bir proje olduğuna inanıyoruz. Projemizi kat yüksekliği olmayan, yoğunlaşmayı artırmayan, Çarşamba Pazarını ortadan kaldırmayan, otoparkı, geniş yolları ile ulaşımı kolaylaştıran gerçek bir cazibe merkezi olacak şekilde tasarladık. Hazırladığımız projenin güzelliği konusunda iddialı değiliz. Herkes daha güzel proje çizebilir. Uşak'taki mimarlarımız çizebilir. Herkes çizebilir. Bizim bu proje ile ilgili tek endişemiz; bir daha bu projenin hayata geçmesi için elverişli koşulları yakalayamamaktır. Günümüzde sadece ülkeler birbirileriyle yarışmıyor. Şehirlerde birbirileriyle yarışıyor. Kamuoyunun desteğini istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki şehirler, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı başararak çok büyük mesafe kaydetmişler. Bizler de başta meclis üyelerimiz olmak üzere, gazetecilerimizin, siyasilerimizin ve bütün Uşak kamuoyunun desteğini istiyoruz. Bu projeyi hayata geçirmekte biz kararlıyız. Allah'ın izni ile Uşak kamuoyunun desteği ile hak sahipleri ve esnaflarımızın desteği ile bu projeyi hayata geçireceğimize inancımız tamdır”