Başkan Çakın hayata geçirilen 15 projeyi yerinde inceledi

Uşak Belediyesi yapılan çalışmalara hız kesmeden devam ederken Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yapılan projeleri yerinden denetlemeye devam etti.

Başkan Çakın, Çocuk Kent, yarı olimpik yüzme havuzu, Bölme Piknik Alanı, Diorama 1922 Uşak, Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Yayalaştırılan Sokaklar, Genç Kuşak Akademi binası, Uşak Belediyesi eski binası, yeni aşevi binası, Karaağaç Mahallesi Pazar Yeri ve Düğün Salonu, Kayaağıl Termal Tesisi, Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) yeni hizmet binası, Atapark baskı beton zemin uygulaması ve Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi projelerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkındaki bilgi aktardı.

Kentin dört bir yanında çalıştıklarını aktaran Başkan Çakın, “Bölme'den başlayıp, Yeşil Karaağaç'a kadar her mahallemizde süren çalışmalarımız var. Yaklaşık 3 senedir pandemi ile mücadele ederken diğer taraftan da Belediyemizin vatandaşlarımız için hayata geçireceği projelerin hazırlıklarını yapmıştık. Bu çerçevede ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve Uşak'ımıza kazandıracak yeni tesislerimizin inşaatları şu an hızlı bir şekilde devam ediyor.” dedi.

Başkan Çakın faaliyetlerin devam edeceğini müjdeledi

Bir taraftan şehre yeni park alanları kazandırırken diğer taraftan da vatandaşların sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını giderecek çeşitli tesislerin hızla yükseldiğini ifade eden Başkan Çakın, “Bu anlamda sadece yapı işleri değil, altyapıdan yollara kadar, gençlerimizden kadınlarımıza kadar birçok noktada faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Önümüzdeki süreçte yapımı tamamlanan yatırımlarımızın açılışlarını da hep birlikte yapacağız. Ben şehrimize kazandırılacak projelerin şimdiden vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.