Başkan Çakın; “Kaçak inşaatlara göz yummayacağız”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak'ta kaçak yapılara aman yok. Uşak Belediyesi olarak, kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Uşak Belediyesi olarak Uşaklı vatandaşların özellikle ikamet ettikleri binaların depreme dayanıklılığını nasıl anlayabilecekleri ve ne gibi önlem alabilecekleri konusunda çeşitli sorularıyla karşılaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak, deprem haritalarında her ne kadar ikinci derecede deprem bölgesinde görünse de geçmişte yaşanan, Gediz, Simav depremleri hatırlarsak Uşak'ında ciddi bir deprem riski ile karşı karşıya olduğunu görebiliriz. Bu durumu göz önüne alarak; deprem karşı alacağımız önlemlerimizi gözden geçireceğiz. Şehrimizdeki kentsel dönüşüm planlarını gözden geçireceğiz. Çeşitli şekilde binaları dayanıksız bırakacak kolon kesme gibi konuları ele alacağız” dedi.

“Vatandaş binasının sağlamlığını ön tarama yöntemi ile ölçebilecek”

Projelere aykırılıkların tespit edilmesi ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları değerlendireceklerinin altını çizen Çakın, “Kaçak yapı olarak adlandırılan imara aykırı binaların değerlendirilmesi, binaların riskli olup olmadığını anlamak için bir ön tarama yaptırmak isteyen vatandaşların taleplerinin karşılanması için bugün inşaat mühendisleri ve mimarlar odaları temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıdan çıkacak değerlendirmelerin ışığında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle birlikte yapılacakları istişare ederek gerekli adımları atacağız” ifadesini kullandı.

“Kaçak inşaata göz yumulmasını isteyen bir anlayışla karşı karşıyız”

Çakın, “Asrın depremini kısa bir süre önce yaşamımıza rağmen hala kentimizde zaman zaman imara aykırı yapılaşmaya göz yumulmasını isteyen bir anlayışla karşı karşıya kaldığımızı da üzülerek burada ifade etmek istiyorum. Tabi ki Uşak Belediyesi olarak yasalara karşı bu duruma göz yummamız söz konusu bile edilemez. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı ve hassas olmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.