İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çakın, pazar esnafının dertlerini yerinde dinledi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ne giderek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ne giderek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Sıkıntı ve sorunları dinleyen Başkan Çakın, en yakın sürede çözüm bulunacağını belirtti.


Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, beraberindeki heyetle birlikte her Cuma günü hizmet veren Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ne giderek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşın cumasını kutlayan Çakın, vatandaşların dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntılara en yakın sürede çözümler bulunacağını ifade eden Çakın, aynı zamanda pazar fiyatları ve korona virüs önlemleri hakkında da incelemelerde bulundu. Yaklaşık olarak 1 saat süren incelemenin ardından Çakın, pazaryerinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.