Başkan Çakın; “Sonuna kadar başkanlık görevindeyim”

Uşak basını onuruna bir kahvaltı düzenleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kendisine yöneltilen; “2022 yılı genel seçimlerinde Uşak'tan milletvekili aday adayı olacağınız söyleniyor. Bu konu ne diyeceksiniz?” sorusuna, “Benim hakkımda bu iddiayı ortaya atanlar, acaba bana belediye başkanlığını yakıştıramıyorlar mı?” şeklinde esprili bir cevap verdi.

Daha sonra konuya açıklık getiren Çakın; “Uşak halkı beni 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına layık gördü ve seçti. Halkımın bana tevdi ettiği bu görevimi sürenin sonuna kadar sürdürmeye kararlıyım.

Uşak için başladığım projeleri hayat geçirmek ve Uşak'ı daha güzel ve yaşanılır hale getirebilmek için tüm projelerimi görev sürem bitmeden tamamlamak istiyorum” dedi.