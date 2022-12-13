Başkan Çakın; “Türkiye'nin ilk sıfır atık sertifikalı stadının Uşak'a yapılmasını istiyoruz”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet, Türkiye'nin ilk sıfır atık sertifikalı stadının Uşak'a yapılması yönündeki taleplerini Gençlik ve Spor Bakanlığına ilettiklerini belirtti.

Uşakspor'un gerçek sahibinin Uşaklılar olduğuna dikkat çeken Başkan Mehmet Çakın, Belediye olarak kentinin büyük bir değeri olan Uşakspor'a her zaman destek olacaklarını söyledi. Uşakspor'a destek olmadıkları yönündeki eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Çakın, “Şehrimizin önemli bir değeri olan Uşaksporumuza söz verdiğimiz üzere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Uşakspor Futbol Kulübümüzle ilgili düşüncelerimizi göreve başlamadan önce net bir şekilde ifade ettik. Bunlar kayıtlarda mevcut. Uşakspor konusu son dönemlerde çok spekülasyon edildiği için bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Biz göreve başlamadan önce, o dönemki Uşakspor yöneticisi, ilgilisi ve taraftarımızla ilgili bir araya geldiğimizde şunu söyledik ‘Uşakspor'a belediye olarak destek olamaya her zaman devam edeceğiz' Ancak Uşakspor'a sahip çıkması gereken belediye değil, bu şehrin evlatlarıdır. Yasal olarak belediyelerin profesyonel takıma sahip çıkma gibi bir durumu yoktur. Uşakspor'un en zirvede olduğu ve üst liglerde mücadele verdiği dönemde bu şehrin evlatları takımına sahip çıkmış ve başarıdan başarıya koşturmuşlardır. Bizden önce takım ortada kalmasın diye belediye şirketine devredilmiş. Bizde Uşakspor'u gerçek sahipleri olan Uşakspor sevdalılarına devretmek istiyoruz. Ancak devredene kadar da belediye olarak desteklemekten geri kalmayacağımızı da açıkça beyan ettik” dedi.

“Uşakspor'u hiçbir zaman yüzüstü bırakmadık bırakmayız da”

Pandemi döneminde 2 yıl boyunca Uşak Belediyesi olarak maddi sıkıntılarına rağmen Uşakspor'a sahip çıktıklarını kaydeden Çakın, “ Taraftar bile maçlara giremiyordu. O dönemde kime gittiysek; “Takımızın sahibi sizsiniz. Siz sahip çıkın” diye geri çevrildik. Yardımcım ve o dönem kulüp başkanı olana Sayın Hikmet Kahraman ve emeği geçen herkese çok teşekkür diyorum. O sıkıntılı dönemde ciddi bir kaynak aktararak kulübe sahip çıktık. Bulunduğu 2. Lig'den düşmesine izin vermedik. Hatta şampiyonluk mücadelesi vermesi için elimizden geleni yaptık. O dönemde, Uşakspor'a sahip çıkmaları için iş insanları ve çeşitli kurumlarla görüşmeler yaptık. Fakat bir sonuç elde edemedik. Bizde bu işi profesyonelce yapan ve iştigal konusu futbol olan bir şirket bularak, Uşakspor'umuzu en güzel şekilde devrettik. Uşakspor'un zaman zaman iyi ve kötü geçirdiği sezonlar olacaktır. Bizde Uşakspor'un daha üst liglere yükselmesini ve başarılı olmasını isteriz. O yüzden biz söylenenlere kulak asmıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Uşakspor'a destek olmaya devam edeceğiz. Biz belediye olarak profesyonel takım sahibi olamayız. Bundan önce yapılan yanlıştı. Benim dönemimde bu yanlış bir daha yapılmayacak. Kimsede bu yanlışı bir daha yapmamalı. Destek olmak ayrı bir şey, kulübün sahibi olmak ayrı bir şey. Biz kaynaklarımızın önemli bir kısmını alt yapıya harcıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'nin ilk sıfır atık sertifikalı stadı Uşak'ta olsun istiyoruz”

Uşak'a yeni bir şehir stadı yapılmasını uzun zamandır gündemlerinde olduğunu belirten Çakın, “Stat konusunu pandemi döneminde gündemde tutmak bizim talihsizliğimiz oldu. Pandemi döneminde bütün dünyanın ve Türkiye'nin öncelikli konuları değişti. Çok şükür ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, Uşak'a gelerek stadyum yapılacak yeri gösterdi. Arkasından da teknik personellerini Uşak'a gönderdi. Geçen hafta, bakanlıktan gelen stat projesini çizecek mimarlarımızı ve teknik kadromuzu belediyemizde ağırladık. Bölgenin imar planları ile ilgili fikir alış verişlerini yaptık ve kendilerine beklentilerimizi anlattık. En büyük beklentimizin de yeni yapılacak stadyumumuzun ‘Türkiye'nin ilk sıfır sertifikalı stadyum' yönündeki talebimizi kendilerine ilettik. Zira Uşak bir geri dönüşüm kenti. Geri dönüşüm kenti olan Uşak'a ilk geri dönüşüm sertifikalı stadyumun yakışacağını kendilerine söyledik. Uşak'ımızın, özgün halısından, tarhanasına özgün nüvelerini yansıtmasını istedik. Şimdi, stadyum altına bir spor müzesi kurulması talebimizi de diğer taleplerimize ekleyeceğiz. Stadımızın kısa süre içerisinde mimari projelerini tamamlayıp Şubat Mart aylarına kadar uygulama projelerini de hazırlayarak, seçimlerden önce yeni stadımızın temelini atacağımızı ümit ediyorum ve yeni stadımızın şimdiden kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.