Başkan Çakın; “Uşak'a verdiğimiz sözleri tutuyoruz”

Açılışın ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çok amaçlı salonda hazırlanan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. Toplam 936 metrekarelik oturma alanına sahip; içerisinde bay/bayan giyinme odaları, duş, kafeterya, gelin odası ve mutfak gibi bölümler bulunan çok amaçlı salon, basketbol, voleybol ve hentbol gibi sportif etkinliklerin yanı sıra düğün ve mevlit gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Salonun okul bölgesinde yer alması nedeniyle sporsever öğrencilerin gelişimi içinde önemli bir yere sahip olması hedefleniyor.

Açılış programı ve iftarda yapılan etkinlikler geniş salon alanına kurulan sahnede Altan Show ile başladı. Sonrasında Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Çikolata Dükkânı çocuk tiyatrosu, Hacivat Karagöz perde oyunu, Kavuklu orta oyunu ve Aşuk ile Maşuk orta oyunu sahne alarak miniklerle buluştu. Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tasavvuf müziği dinletisi yaptığı programa semazenler eşlik etti. Son olarak Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapılarak dualar okundu ve iftar sofrasında oruçlar açıldı.

Sözü verilen çok amaçlı salon mahalle halkıyla buluştu

Programda mahalle halkıyla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Seçim öncesi mahallemize bir söz verdik ve Muharremşah Mahallemizde muhtarımızla birlikte salonumuzun yerini belirledik. Hem mahallemizdeki gençlerimizin hem de mahalleli vatandaşlarımızın güzel etkinlikler yapabileceği çok amaçlı salonun inşasına başladık. Hep söylediğimiz bir şey var, Uşaklı hemşehrilerimiz en güzelini hak ediyor. Biz bir şey yapıyorsak en güzelini yaparız. O yüzden salonumuzu mahallemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza yakışır bir şekilde projelendirdik ve bugün burada sizlerle birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Salonumuzun mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabi ki Muharremşah mahallemize sadece bu tesisi yapmakla kalmadık. Geçtiğimiz yaz boyunca mahallemizin birçok yerinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirerek çamurdan kurtardık.” dedi.

Deprem felaketinin açtığı yaraların hızla iyileşmesini dileyen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Deprem nedeniyle buruk yaşadığımız bir Ramazan ayı oldu. Bizler elimizden geldiğince etkinliklerimizle, yapmış olduğumuz programlarla bu mübarek ayın manevi atmosferini yaşatmaya gayret gösterdik. Allah'a şükürler olsun ki güçlü devletimiz ve duyarlı bir milletimiz var. Omuz omuza olduğumuz sürece acıları en kısa sürede telafi edeceğimize yürekten inanıyorum.” diye söyledi.

Mehmet Çakın'dan yeni müjdeler geldi

Genç Kuşak Topluluğuyla beraber dünyanın “ilk SİHA gemisi” TCG Anadolu'yu İstanbul'da ziyaret edeceklerinin müjdesini veren Başkan Çakın, “Gençlerimizin destekçisi, şehrimizde sporun öncüsü olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda mahallemizin amatör takımına destek olmak amacıyla mahallemizin girişinde bulunan harman yerine de hem bir futbol sahası hem de bir cirit sahası inşa edeceğiz.” dedi.

Öte yandan iftar programında konuşan Cumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, böyle güzel bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu paylaştı. 14 Mayıs seçimlerine değinen Kınden, destek çağrısında bulunarak mahalle halkının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Açılış törenine ve düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar bu kadar kısa bir sürede böyle güzel bir salona kavuştukları için Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerini iletti. Mahalleliler, Çakın'ın verdiği sözü tutarak mahalle halkının ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.