Başkan Çakın'ı bahane ederek bilgilere ulaşan dolandırıcılara dikkat çekildi

Uşak Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın ismini vererek anket yapıldığını, bu anketle de vatandaşların özel bilgilerine ulaşılabileceği bilgisine ulaştı. Bu konuda sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamalarda Başkan Çakın'ın adı verilerek yapılan anketlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Yapılan açıklamada “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın adına anket yaptığını söyleyerek sizlerden anket dışı ve özel bilgi talep edenlere lütfen itibar etmeyiniz. Güvenliğiniz gereğince kendinize ait özel bilgileri koruyunuz ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' uyarınca başkalarının bilgilerini kesinlikle paylaşmayınız” ifadeleri kullanıldı.