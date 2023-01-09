Beklenen tiyatro oyunu Uşak'ta seyirciyle buluştu

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bir süredir merakla beklenen yeni oyunu seyirciyle buluştu. Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Mehmet Toklu'nun yönettiği “Gökyüzünde Bir Nokta” isimli tiyatro oyununun prömiyeri, Uşaklı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk kez Ata Park Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanan tek perdelik oyunu Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve birçok sanatsever izledi. İnsanın çaresiz kaldığı zamanlarda umudunu tazeleyen bir oyun olarak nitelendiren ve biyografik dram kategorisinde yer alan oyun, cumhuriyet tarihinin pek bilinmeyen fakat önemli olan iki kadın figürünün anısını yaşatıyor. Oyun, düşle gerçeğin birbirine karıştığı olay örgüsü içerisinde izleyenlere “ölüm, zaman, kozmos, aşk ve umut” gibi kavramları yeniden irdeletiyor.

Oyunun ardından konuşma yapan Başkan Çakın, “Uşak gerçekten bir kültür sanat şehri. Salonu doldurarak bunu gösterdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz zamanda da Uşak'ın kültür sanat şehri olmasının hakkını vereceğimizi söylemiştim. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren gerek Şehir Tiyatrosu gerek Kent Orkestrası gerek Akademi olsun gerçekten çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Bugün de prömiyerini gerçekleştirdiğimiz oyun herkesi mest etti. Devam eden ve yeni başlayacak oyunlarımıza da tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Atatürk'ün de söylediği gibi sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz buna inanıyoruz ve bunun için üretmeye, çabalamaya devam edeceğiz. Ben tekrar bugün bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliklerde buluşmak üzere” dedi.

Oyunun yazarı Birgül Yeşiloğlu Güler ise prömiyerin ardından yaptığı konuşmasında, “Oyunun prömiyeri ilk defa Uşak'ta yapılıyor ve bu benim için çok büyük bir mutluluk. Belediye Başkanımızın oyunu izlemeye gelmiş ve izleyicilerin de salonu doldurmuş olması beni ayrıca gururlandırdı, mutlu etti. Çünkü oyunda ışığından yönetmenine, oyunculardan dekora kadar çok ciddi bir emek var. Uşak'ta olmaktan ve prömiyerin burada yapılmasından çok mutluyum” diye konuştu.