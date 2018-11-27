BİDEP toplantısı Uşak'ta yapıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı (BİDEP) Eğitim Burs ve Destekleri Grubu ile Etkinlik Destekleri Grubu Yürütme Kurulu toplantısı Uşak Üniversitesi'nde yapıldı.

BİDEP Eğitim Burs ve Destekleri Grubu ile Etkinlik Destekleri Grubu Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nurper Güz başkanlığında, Uşak Üniversitesi'nde gerçekleşti. Rektörlük toplantı salonunda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, BİDEP Grup Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ahmet Alver, Prof. Dr. Muammer Çalık, Prof. Dr. Aslıhan Nasır, Prof. Dr. Hakan Fehmi Öztop ve Doç. Dr. Mehmet Somel katıldı. Toplantıda grup faaliyetleri ile ilgili konular hakkında değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Toplantının ardından Rektör Savaş, BİDEP Grup Yürütme Kurulu üyelerine Uşak'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.