İhlas Haber Ajansı

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Bir kişiyi yaralanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Uşak’ta cadde ortasında bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Uşak'ta cadde ortasında bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.


Uşak'ta Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Kaya Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlar çekilirken M.S. (48), silahla vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli olay yerine yakın bir yerde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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