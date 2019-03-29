Bu kuşlar 'türkü' dinleyerek büyüyor

Uşak'ın Kaşbelen köyünde oturan Fatih Karadedeli muhabbet kuşlarına duyduğu muhabbetle dikkat çekiyor. Kullanmadıkları evlerinin bir odasını kuşlarına ayıran Karadedeli, onlara 24 saat TRT Türkü radyosunu dinletiyor. Daha yumurtadayken türküyle tanışan kuşlar, türkü dinleyerek büyüyor.

Karadedeli yıllardır evinde muhabbet kuşu beslediğini, bir arkadaşının vesile olmasıyla hobi olarak kuşlarla daha çok haşır neşir olmaya başladığını söyledi. İlk önceleri 16 çift kuşu olduğunu belirten Karadedeli, “Yaklaşık 2 yıldır buradalar, şimdi 37 çiftlik yerim var. Hayvanları seviyorum, kuşlar benim hobim. Buraya geliyorum, onlarla vakit geçiriyorum, yavrularına bakıyorum, anlayamadığım bir hastalıkları olduğunda bu işte daha eski olan arkadaşlarımdan yardım alıyorum, onların tavsiyeleriyle hareket ediyorum, kaybettiğim de oluyor kazandığım da, bunlar benim için birer tecrübe oluyor. Severek yapılan hiçbir şey zor değil. Stres atmak isteyenlere bu kuşları beslemelerini tavsiye ederim. Gelsinler, görsünler ondan sonra karar versinler” dedi.

Kuşlarını ‘türkü aşığı' olarak niteleyen Karadedeli, ortamda bir ses olsun yalnızlık hissetmesinler diye böyle bir şey düşündüğünü belirtti. Karadedeli, “Burada 24 saat radyo açık ve hep TRT Türkü'yü dinliyorlar. Onlarla arkadaşlığımız başladı başlayalı bu radyo hiç susmadı, TRT Türkü ne kadar yayın yapıyorsa burada o kadar türkü çalıyor, hiç kapatmadım" ifadelerini kullandı.