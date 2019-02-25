İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cadde ortasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Uşak’ta alacak verecek davası olan kişilerin tartışması kanlı bitti.

Uşak'ta alacak verecek davası olan kişilerin tartışması kanlı bitti. Olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Uşak merkez İsmetpaşa Caddesi arasında bulunan Çakaloz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. ile İ.B. alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. yanında taşıdığı bıçakla Ömer A.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerini terk etti. Kalabalık olan sokak üzerinde yaralanan Ömer A.'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaparken, yaralı ardından tedavi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Olay yerine intikal eden polis ekipleri kısa sürede bıçaklı yaralamayı gerçekleştiren İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.