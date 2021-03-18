Çanakkale kahramanları zaferin 106. yıldönümünde Uşak'ta unutulmadı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Uşak Şekerevleri Mezarlığı Şehitliğinde anma tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Gezer, , İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, bazı sivil toplum kuruluş yetkileri ve şehit yakınları katıldı. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumuyla başlayan tören 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İstiklal Marşı'nın ardından askeri personel şehit ve gaziler için anma atışı yaptı. Atışların ardından Uşak İl Müftüsü ve katılımcılar şehitler için dualar etti.

Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki heyet Şehit Müjdat Kerem Şahan, Şehit Kürşad Selim Şenol, Şehit İsmail Çetin, Şehit Orhan Atak, Şehit Mehmet Bozkuş, Şehit Yaşar Keçeci ve Şehit Abdulkadir Kılavuz'un mezarlarına karanfil bırakmasıyla tören son buldu. Şehitlerin mezarına karanfil bırakılırken İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç duygu dolu anlar yaşadı.