Çanakkale şehitleri Uşak'ta törenle anıldı

Uşak'ta düzenlenen törenle 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen programla 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı. Düzenlenen anma töreni Şekerevleri Şehitliği'nde çelenk sunma ile başladı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler saygı atışı gerçekleştirdi. Uşak İl Müftülüğü tarafından edilen dualar sonrasında törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törene Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, siyasi parti ve sivil toplum kurum temsilcileri de katıldı.