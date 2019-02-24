Canını hiçe saydı, çatıda ölümle dans etti

Uşak'ta bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçi canını hiçe sayarak yan binanın çatısından iskelelere inmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdan iskeleye geçiş yapması yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın önüne kurulan iskeleye yan binanın çatısından geçmeye çalışan işçi, havanın rüzgarlı ve soğuk olmasına aldırış etmeden inmek istedi. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Şans eseri bir kazaya uğramadan iskeleye geçen işçinin bu davranışı geçmiş dönemde yaşanan iş kazalarını bir kez daha akıllara getirdi. İş güvenliği ve tedbir alınmadan bu tür riskli işlerde çalışan birçok işçi bu tür ihmallerden dolayı ya hayatını kaybediyor ya da ömür boyu engelli yaşamak zorunda kalıyor.