İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanta içerisinde bebek cesedi bulundu

Uşak’ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulundu.

Uşak'ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde çiftlik sahibi R.H., çiftlik karşısındaki tarla kenarında çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında 2 günlük olduğu öne sürülen bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.