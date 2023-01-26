Çarşı Uşak projesi için bakanlık devreye girdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Altyapı Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in, Uşak'a gelerek projenin hayata geçmesi konusunda Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile temaslarda bulundukları öğrenildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Altyapı Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürümüz Vedad Gürgen ile Çarşı Uşak projemizin hakkında görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda Çarşı Uşak projemizin hayata geçmesi için Bakanlığımız tarafından kısa süre içinde proje alanının riskli alan ilan edilmesi, önümüzdeki haftadan itibaren bakanlık uzmanlarımızın şehrimizde çalışmaya başlaması ve uygulama projelerinin kısa süre içesinde tamamlanması hususlarında bakanlığımızla mutabık kaldık. Projemize vermiş olduğu desteklerden ötürü Bakanımıza ve Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çarşı Uşak şehrimize hayırlı olsun” dedi.