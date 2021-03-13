İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak’ta bir çatıda çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uşak'ta bir çatıda çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.