Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak'ta 2 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Mahallesi Şehit Vehbi Demir Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten 2 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bütün çatıyı saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonucu ölü veya yaralanma olmadığı belirtildi. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili ekipler soruşturma başlatıldı.