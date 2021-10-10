İhlas Haber Ajansı

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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısından düşen çatı ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısından düşen çatı ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Uşak merkezde Atatürk Mahallesi 6. Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çatı ustası Emin Özcan (61), yapımı devam eden 5 katlı apartmanda çatı çalışması yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dengesi kaybetti. Dengesi kaybolan Özcan, çatıdan yere düştü. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Özcan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

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