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Çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Uşak’ta çatıdan düşen 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Uşak'ta çatıdan düşen 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İslice Mahallesi 2. Vindilli Sokak'ta Gülay Ö. (62), 3 katlı apartmanın çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülay Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının intihar mı ettiğini yoksa düşerek mi öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

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