Çeyiz eşyalarının arasından 10 kilogram esrar çıktı

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kente uyuşturucu getirileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Ekipler bir otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen noktada aracı durduran ekipler eğitimli köpeklerle araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada çeyiz eşyası olan yastık, uyku seti ve valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde toplam 10,35 kilogram esrar yakalandı. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edildi.