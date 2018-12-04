İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi yakalandı

Uşak’ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Uşak'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.


Yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise Kamu düzenini sağlamak, devletimizin ve milletimizin menfaati için suçların işlenmeden önlenmesi, suç işleyenlerin ise yakalanarak adalet önüne çıkarılması için kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.