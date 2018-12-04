Cezaevi firarisi yakalandı

Uşak'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise Kamu düzenini sağlamak, devletimizin ve milletimizin menfaati için suçların işlenmeden önlenmesi, suç işleyenlerin ise yakalanarak adalet önüne çıkarılması için kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.