CHP lideri Kılıçdaroğlu Uşak mitinginde vatandaşlara seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Uşak'ta vatandaşlara ilginç bir seçim vaadinde bulunarak, “Oylarınızı verip CHP'li başkanı Uşak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtursanız o şeker fabrikasını esnaf odaları, Şeker-İş, diğer meslek odaları ve belediye ile birlikte satın alacağız, o fabrikada yüzlerce, binlerce kişi çalışacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri kapsamında gittiği Uşak'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaptı. Kılıçdaroğlu alanı dolduranlara, CHP'nin Uşak'ta gösterdiği belediye başkan adayları ile birlikte seslendi.

Konuşmasında ekonomik sıkıntılara değinen Kılıçdaroğlu, her şeye rağmen güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istediklerini kaydetti. Kentin en büyük sorununun işsizlik olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, “Uşak'ta 80 ildeki gibi ekonomik sorunlar var diğer şehirlerde olduğu gibi Uşak'ta da işsizlik büyük sorun. Uşak OSB'den son bir ayda 3 bin 500 kişi işten çıkarılmış. Yani 3 bin 500 aileye ekmek gitmeyecek, 3 bin 500 evin mutfağına ateş düşmüş durumda. 17 yıldır bu memleketi yönetenler 17 yılın sonunda bu ülkeyi yönetenler nasıl insanlarımızı soğan ve biber kuyruğuna mahkum ediyor. Oy kullanmaya giderken elimizi vicdanımıza koyup mantığımızla oy kullanacağız. Bu ülkede temel sorun sadece işsizlik çok. İşsizlik sokağa çıkamamak caddede yürüyememek demektir. İşsizlik dünyaya küsmek demektir ve bütün kötülüklerin anısıdır. Sarayda işsizlik var mı? Bir elleri yağda bir elleri balda. İşsizlik ve yoksulluk bilmezler. En sonunda hal esnafını da terörist ilan ettiler” dedi.

“CHP'li belediyelerin olduğu yerde işsizliği azaltıp, yeni projeler yapacağız”

Sadece sanayide ya da çiftçide sorunların olmadığını, aynı sorunun esnafta da yaşandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ilginç bir seçim vaadinde de bulunarak şunları söyledi:

“Kepenk indirmede 81 il arasında Uşak birinci sırada. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bütün esnaf kardeşlerimiz sandığa gidecek kendi durumlarını ve ailelerinin durumlarını düşünüp ellerini vicdanlarına koyup oylarını kullansınlar. Bunu yaparlarsa Türkiye'de değişimin ve dönüşümün önünü açacağız. Aksi halde göreceksiniz sorun daha da büyüyecek. Ekonomik krizin daha ortasındayız. İşsizlik daha fazla artacak. CHP'li belediyelerin olduğu yerde işsizliği azaltıp, yeni projeler yapacağız. ‘Uşak Şeker Fabrikasını özelleştireceğiz' dediler şimdi de kapatmak istiyorlar. Oylarınızı verip CHP'li başkanı Uşak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtursanız, şeker fabrikasını esnaf odaları, Şeker-İş diğer meslek odaları ve belediye ile birlikte satın alacağız o fabrikada yüzlerce, binlerce kişi çalışacak.”

“Bir ülke üretirse güçlü olur, üretmez ise zayıf olur”

31 Mart'ta herkesin sandığa gidip oy kullanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Sandığa gidip kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Demokrasiden, eşitlikten, vatanımızdan ve bayrağımızdan yana hep birlikte beraber olmak zorundayız. Biz fakirin, fukaranın yanında olmak zorundayız. Bir ülke üretirse güçlü olur, üretmez ise zayıf olur. Sonuç? İnsanlar kuyruğa geldi. Bir darlık kuyruğudur ki gidiyor ve bu 21. yüzyıl Türkiye'sinde oluyor. Biz onların görmeyen gözlerine gerçeği göstereceğiz. Birlikte yapıp, birlikte mücadele edeceğiz. Sandığa gidip kadın, erkek oylarımızı 6 okun altına basacağız. Belediye başkanlarından istediğim şeyler şunlar; belediye başkanları harcadığın her kuruşun hesabını millete verecek, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra kimseyi sana oy versin vermesin kimseyi ötekileştirmeyeceksin. Belediye başkanı seçildikten sonra fakir mahallelere pozitif ayrım yapıp onlara daha fazla hizmet götüreceksin çünkü onlar da kentte yaşıyor” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından belediye başkan adayları ile poz verdi.